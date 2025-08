Buscas por pescador desaparecido no mar em Aljezur retomadas na quinta-feira de manhã

As buscas pelo pescador que praticava pesca submarina quando desapareceu hoje à tarde no mar na ponta da Atalaia, em Aljezur (Faro), foram interrompidas e vão ser retomadas na quinta-feira de manhã, adiantou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O homem encontrava-se a praticar a atividade da pesca submarina, acompanhado por dois amigos, não tendo regressado a terra à hora combinada, detalhou esta força policial em comunicado.

As operações foram interrompidas "ao início da noite de hoje sem que se tivesse encontrado a vítima", e serão retomadas na quinta-feira de manhã, referiu ainda.

A AMN tinha informado antes sobre o início das buscas, após o alerta dado pelas 16:09 por amigos do pescador.

"Foram de imediato iniciadas buscas no local pelos tripulantes da Estação Salva-vidas de Sagres, pelos elementos do comando local da Polícia Marítima de Lagos e por uma equipa de drones dos Bombeiros Voluntários de Aljezur", referiu a AMN.

As operações de busca foram coordenadas pelo capitão do porto e comandante local da Polícia Marítima de Lagos, estando também empenhados elementos da Unidade de Intervenção em Salvamento Aquático (UNISA) dos Bombeiros do Algarve, a realizar buscas subaquáticas, acrescentou a mesma fonte.