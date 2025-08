Peregrinos portugueses viveram dias de encontro e partilha no Jubileu da Juventude

A delegação de portugueses que participou em Roma no Jubileu da Juventude viveu "dias intensos" de encontro e partilha, disse hoje o diretor do Departamento Nacional de Pastoral Juvenil, que acompanhou os mais de 11 mil jovens.

Num balanço à agência Lusa do evento internacional, que decorreu de 28 de julho a domingo e que, segundo as autoridades locais e o Vaticano, contou com a participação de mais de um milhão de pessoas, Pedro Carvalho adiantou que os peregrinos portugueses se encontravam cansados, "mas felizes".

"Foram dias intensos de encontro, partilha, descoberta, marcados pela alegria contagiante de uma geração que nós chamamos geração 2023, que vem da Jornada Mundial da Juventude [em Lisboa], que procura o sentido, a relação e o compromisso", declarou.

Ao longo da semana, os jovens portugueses "viveram a reconciliação, dialogaram com a cidade, foram ao encontro da cidade, participaram nas atividades culturais e artísticas, encontraram-se também com jovens de todo o mundo e testemunharam o compromisso cristão com a alegria e a criatividade".

Pedro Carvalho destacou as iniciativas na Universidade de Tor Vergata, onde o Papa Leão XIV presidiu no sábado a uma vigília de oração e realizou no domingo a missa de encerramento do Jubileu da Juventude.

Centenas de milhares de jovens, de 146 países, "num verdadeiro hino à fé e à esperança" ouviram e alguns fizeram perguntas ao Papa que respondeu "às suas inquietações (...) falando verdade e com esperança".

Leão XIV apelou à construção de um "mundo mais humano" e aconselhou os jovens a "aspirar a grandes coisas" e a não cair no conformismo e no materialismo.

No final da missa anunciou que a próxima Jornada Mundial da Juventude vai decorrer de 3 a 8 de agosto em Seul, capital da Coreia do Sul.

O diretor do Departamento Nacional de Pastoral Juvenil salientou ainda que os jovens peregrinos "mostraram que é possível viver a diversidade em paz, com alegria, cuidado e espírito de comunidade".

Agora os jovens regressam às suas comunidades e "a missão continua", disse, acrescentando que o seu reencontro está já marcado para o Encontro Nacional de Jovens, que decorrerá em Lamego de 24 a 26 de julho do próximo ano.

Segundo Pedro Carvalho, esta foi a maior mobilização de jovens portugueses para eventos internacionais, "quer jubilares, quer da Jornada Mundial da Juventude", tendo a delegação portuguesa estado "no top 5" das maiores presentes na capital italiana.