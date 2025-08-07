Paula Margarido destaca programa da Semana da Juventude

"O programa que hoje apresentámos é diverso, participado e feito com muitos parceiros, incluindo 10 associações juvenis, o que espelha bem a proximidade do nosso Governo com os jovens da nossa Região. Concertos, cinema ao ar livre, oficinas, exposições, dança, voluntariado, partilhas de experiências. São muitas as linguagens, mas um só propósito: criar espaços onde os jovens possam ser, crescer e inspirar", afirmou, esta quinta-feira, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, durante a apresentação da ‘Semana da Juventude 2025’.

Acompanha pelo director regional da Juventude, André Alves, e pelos parceiros Fábio Remesso, do Barreirinha Bar Café, Inês Costa Neves, do Projecto InFinito, e Francisco Lopes, da Associação New Classic, a governante deu a conhecer alguns dos eventos preparadas para assinalar o Dia Internacional da Juventude.

"Esta Semana é já uma referência no calendário regional e representa, por parte do Governo Regional, um investimento de cerca de 44 mil euros que é mais do que um valor, é um compromisso. Um compromisso com os jovens que criam, que arriscam, que participam e com os que ainda procuram o seu caminho", referiu, na ocasião, Paula Margarido, agradecendo, ainda, o empenho da Direcção Regional de Juventude na organização desta iniciativa e dos jovens que graças à "sua irreverência" conseguem "transformar o mundo num lugar melhor".