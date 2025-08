Maior incêndio do ano na Califórnia ameaça habitações e causa quatro feridos

O incêndio Gifford, o maior do ano na Califórnia, ameaça perto de 870 habitações e causou hoje quatro feridos, segundo autoridades locais, citadas pela agência de notícias Associated Press (AP).

Mais de 870 casas e outras estruturas isoladas no extremo norte da Floresta Nacional de Los Padres estão ameaçadas pelo Incêndio Gifford, que cresceu ligeiramente durante a noite, depois de ter ardido descontroladamente durante dias, segundo a AP.

As autoridades reportaram ainda quatro feridos, incluindo um bombeiro que foi tratado por desidratação.

O incêndio, que teve início na sexta-feira, já queimou perto de 340 quilómetros quadrados dos condados de Santa Bárbara e San Luis Obispo, e tem apenas 9% de contenção.

O incêndio Gifford ultrapassou o Madre, de 326 quilómetros quadrados, que deflagrou em julho no sudeste do condado de San Luis Obispo, na Calofórnia.

O capitão do Corpo de Bombeiros do Condado de Santa Bárbara, Scott Safechuck, citado pela AP, disse hoje que as equipas trabalham em terrenos íngremes e inacessíveis, e vão enfrentar temperaturas na casa dos 35°C e acima dos 38°C na quinta-feira.

"Temos clima quente e humidade relativa baixa", apontou o capitão, sublinhando que os bombeiros esperam um "comportamento extremo do fogo", mas, "felizmente, ventos calmos".

O risco de incêndios florestais vai aumentar durante o fim de semana em grande parte do interior da Califórnia, à medida que a onda de calor se intensifica.

A parte sul do estado registou pouca chuva, ao longo do ano, levando à seca da vegetação e deixando-a "pronta a arder", alertou o Serviço Meteorológico Nacional de Los Angeles.

O estado da Califórnia soma neste momento 12 incêndios de grande dimensão e as autoridades alertam para o aumento da ameaça em agosto e setembro.

De acordo com uma previsão de incêndios florestais do Departamento de Silvicultura e Proteção contra Incêndios da Califórnia, Cal Fire, no Sul do estado, "a ameaça é impulsionada pela seca persistente, pelas elevadas concentrações de gramíneas e pelo enfraquecimento da humidade costeira".

Nas zonas montanhosas e no norte da Califórnia, os meses com pouca ou nenhuma chuva estão a "levar as condições a níveis críticos mais rapidamente do que o normal", alertou o Cal Fire.

Mais de 2.200 operacionais estão a combater o incêndio Gifford, formado a partir de quatro incêndios mais pequenos que deflagraram na sexta-feira ao longo da Estrada Estadual 166, forçando o encerramento em ambas as direções, a leste de Santa Maria, uma cidade com cerca de 110.000 habitantes.

As causas dos incêndios estão sob investigação e as chamas estão a espalhar-se por uma vasta região, na sua maioria despovoada, que inclui florestas, quintas, grandes propriedades em desfiladeiros e áreas agrícolas com cultivo de uvas e morangos.

O serviço meteorológico alertou para os riscos de saúde causados pela propagação do fumo, que pode afetar grande parte do sudoeste da Califórnia.

No fim de semana passado, um condutor foi hospitalizado com queimaduras depois de sair do veículo e ser atingido por chamas.