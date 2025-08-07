Autárquicas, natalidade, governo, futebol e obituário nos destaques da imprensa

Bom dia. As primeiras páginas dos jornais nacionais desta quinta-feira, 7 de Agosto de 2025, não têm um tema forte que s destaque, mas vários que podem despertar o interesse dos leitores. Espreite estes resumos.

No Correio da Manhã:

- "Pensões com bónus de IRS pagas a partir de amanhã"

- "Benfica mais perto da Champions"

- "Nova reforma laboral arrisca aumentar trabalho precário"

- "Último adeus a Jorge Costa"

- "Ana Rita assassinada por 'ex' que não suportou vê-la com outro"

Na revista Visão:

- "Aljubarrota. A batalha que definiu Portugal"

- "Automóveis. O novo impulso aos elétricos"

- "Comida. Os segredos da Bola de Berlim"

- "Bomba atómica. 80 anos a temer o fim do mundo"

- "27 livros para os dias longos de verão"

No Público:

- "Governo empurra reforma das finanças municipais para depois das autárquicas"

- "Tarifas 'a la carte'. Trump premeia aliados e castiga rivais à boleia do proteccionismo"

- "Saúde. INEM continua a funcionar com falta crónica de técnicos"

- "Médio Oriente. Ocupação total de Gaza: 'bluff' de Netanyahu ou hipótese real?"

- "Privatização. Oferta de 5% aos trabalhadores da TAP recebe resposta fria"

- "Guerra na Ucrânia. Rússia destruiu Mariupol e está a vendê-la como destino de luxo"

- "Socorro. Helicóptero de emergência médica parado há seis dias"

- "António Cluny. 'Nunca escrevi nas redes. Logo, nunca me arrependi'. Antigo magistrado do MP critica incoerência do Ocidente sobre Gaza"

- "Champions. Benfica perto do 'play-off' com golos de Ivanovic e de Florentino"

- "Música. Esta ópera é festa, é tragédia, tem tudo para gostarmos dela: 'La Traviata' no Operafest"

- "Investigação. A fraude científica está a crescer: estudos desacreditados duplicam a cada ano e meio"

No Jornal de Notícias:

- "Teste do pezinho deteta doenças graves em quase três mil bebés"

- "Adeus a Jorge Costa uniu mundo do futebol"

- "Benfica. Ivanovic chegou, viu e marcou. Florentino fez o resto e selou vitória à bomba. Águias vencem Nice (2-0) e entram na Luz com portas da Champions abertas"

- "Viana. Mulheres sem vaga abrem guerra ao Desfile da Mordomia"

- "Gondomar. Doentes desmaiam com calor no centro de saúde"

- "Cristina Ferreira. Em Menorca nos braços do namorado"

- "Inquérito. MP investiga Ventura por revelar nomes de crianças no Parlamento"

- "Investigação. Capitão da GNR importou cocaína entre peles de animais"

No Diário de Noticias:

- "PS fechou 13 coligações, mas fica aquém do que queria"

- "Compromisso. Ministro da Defesa ao DN: 'Cronologia ao milímetro. Meta dos 2% será cumprida sem contabilidade criativa'"

- "Israel. As sete frentes de batalha pessoais de Netanyahu"

- "Conversações. Trump planeia reunião a três com Putin e Zelensky"

- "Indústria. Martifer sairá da bolsa caso a OPA lançada pela Visabeira se concretize"

- Trabalho. Empregos de turismo e segurança levam a novo recorde nacional"

- "Liga dos Campeões. Benfica vence o Nice e fica em vantagem na eliminatória"

No Negócios:

- "Irmãos Martins estão de saída da Martifer"

- "Governo afasta regresso do IVA reduzido ao ar condicionado"

- "Administração Trump injeta dose de pessimismo nas farmacêuticas globais"

- "Ministério Público aponta falhas no combate à fraude com fundos europeus"

- "Emprego. Três quartos dos precários queriam estar nos quadros das empresas"

- "#Os mais poderosos 2025. #42 [Ricardo Pires] Semapa já investiu 1,4 mil milhões desde 2011. O CEO tem o objetivo de atingir os mil milhões de EBITDA. #41 [Rui Miguel Nabeiro] Herdeiro do império Delta tem uma ambição: chegar ao top 10 das marcas de café em todo o mundo"

No Jornal Económico:

- "Lei laboral 'desprotege quem não trabalha'"

- "Não há TACO para ninguém: tarifas avançam hoje"

- "Relógios de luxo suíços são um duplo símbolo: primeiro do dinheiro e agora da guerra comercial"

- "Maior salto desde 2022: casas aumentam 17,7%"

- "Martifer. Visabeira e Mota-Engil com 37,5% cada, irmãos Martins, 25%"

- "Altice corta mil empregos nacionais por causa da IA"

- "Lucros da Pfizer sobem 86% para 5,6 mil milhões"

- "Antiga TAP SGPS declarada insolvente por tribunal"

No Record:

- "Tudo numa Nice"

- "Águia vence sem problemas e mete um pé no playoff"

- "Vagiannides finalmente leão. 'Sporting foi a escolha certa'"

- "Dragão despede-se do capitão"

- "Basquetebol. Neemias Queta e o triunfo sobre a Espanha. 'Carregamos um país às costas'"

No O Jogo:

- "Abraço eterno. Entre amigos, rivais, ex-companheiros e adeptos, milhares passaram pelo Dragão em homenagem a Jorge Costa"

- "Funeral hoje, às 10h30, na Igreja do Cristo Rei, no Porto"

- "Nice 0-2 Benfica. Meio caminho andado"

- "Ivanovic marca na estreia pelos encarnados e Florentino fecha resultado à bomba"

- "Bruno Lage. 'Faltava um ponta-de-lança com estes movimentos'"

- "Liga Europa 17h30 Cluj-Braga"

- "Liga Conferência 20h00 Larne-Santa Clara"

- "Sporting. Vagiannidis já ao ataque"

- "Ciclismo. Volta a Portugal. Rafael rei no prólogo"

E no A Bola:

- "Nice 0-2 Benfica. Ivanovic deixa água na boca. Avançado croata estreia-se a jogar e a marcar pelo Benfica"

- "'Os jogadores acreditam nas nossas ideias' - Bruno Lage"

- "Sporting. Eis Vagiannidis. 'É o clube ideal para continuar a crescer', afirmou o lateral grego que assinou até 2030"

- "Jota Silva é para fechar já"

- "FC Porto. Milhares no velório de Jorge Costa"

- "Frederico Varandas esteve presente e Rui Costa, em França, ligou à família e a Villas-Boas"

- "Cluj-SC Braga 17:30"

- "Larne-St. Clara 20:00"