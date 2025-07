Gaza, incêndios e Luiz Suárez entre os destaques da imprensa nacional

Público:

- "Segurança Social fechou 72 creches por falta de condições de licenciamento"

- "Tarifas: Indústria portuguesa diz que aumento de 15% é 'gerível'"

- "Ações caíram nas bolsas e euro desvalorizou face ao dólar após anúncio"

- "França fala em 'submissão' aos EUA, Bruxelas defende o 'acordo possível'"

- "Novo órgão do PS. Siza Vieira, ex-vice do CDS, e Paulo Pedroso com Carneiro"

- "Energia. Impedir um novo apagão custa 400 milhões"

- "Estudo. Lisboa quer dispensar turismo no centro da cidade"

- "Comentário. Memórias do convívio com Nuno Portas. Álvaro Siza recorda Nuno Portas, amigo e arquiteto cujo legado perdurará"

- "Sexualidade. A professora que quebra tabus a tirar dúvidas na sala de aula"

- "Guerra na Ucrânia. Vladimir Putin tem 'dez a doze dias' para acabar com o conflito, avisa Donald Trump"

- "Angola. Greve de candongueiros resulta em pilhagens, carros vandalizados e três mortos''"

Jornal de Notícias:

- "Indústrias do Norte serão mais afetadas pelas tarifas de Trump. Novas taxas aduaneiras de 15% atingem com particular relevância os setores das armas, medicamentos, peles, vinhos e relojoaria"

- "Gaza. Pausa humanitária garante entrada de comida. ONG israelitas falam em 'genocídio'"

- "Investigação. Abusada sete anos por professor de música"

- "Santo Tirso. Drones e robôs ajudam alunos na informática"

- "Agricultura. Clima e doenças atacam oito regiões de vinho"

- "Atestado médico será obrigatório no início da amamentação"

- "Uma aldeia fechada de olho no fogo. População de Ermida, em Ponte da Barca, viveu momentos de aflição. Área ardida já triplicou"

- "F.C. Porto. Dragão contrata Jan Bednarek e supera 100 milhões em compras"

- "Supertaça. Vazio deixado por Gyokeres anima águias. Leões fecham avançado Suárez por 22 milhões"

- "Verão. Júlia Palha rendida ao encanto grego de Santorini"

Diário de Notícias:

- "Ordem rejeita recurso a médicos internistas para tratar grávidas. Pareceres dos Colégios de Obstetrícia, Medicina Interna e Cirurgia contra plano de contingência da ULS Arco Ribeirinho. 'Inaceitável' e 'contraria os fundamentos científicos, técnicos e deontológicos', lê-se nos documentos a que o DN teve acesso"

- "Conflito israelo-árabe. 'A solução de dois Estados está mais distante do que nunca', diz Guterres"

- "Alta velocidade. Financiamento do BEI ao troço que liga o Porto a Oiã ascende a 875 milhões"

- "Luiz Suárez. Avançado colombiano é o reforço mais caro da história do Sporting"

- "Tarifas. 'Grande acordo' com Trump reduz crescimento da UE e não apaga a incerteza"

- "Quatro em cada cinco portugueses procurará alternativas aos produtos americanos"

- "Lisboa. Ventura apresentou Bruno Mascarenhas, o candidato que rejeita ser 'moderado'"

- "Energia. Pacote anti-apagão irá custar 400 milhões de euros"

- "Exposição fotográfica. Quando o vento da liberdade atravessou a Península Ibérica"

Jornal i:

- "Inesquecível"

- "i Num instante tudo muda"

- "Na última edição do i como jornal, recordamos os seus 16 anos de história através das melhores capas e testemunhos dos antigos diretores"

Correio da Manhã:

- "Jovem morto por engano em guerra de gangs. Homicidas queriam vingar facada. Supremo tribunal mantém pena para assassinos"

- "Genocídio em Gaza"

- "Tarifas 15%: Acordo com Trump divide Europa"

- "Chamas voltam a atacar Arouca e Ponte da Barca"

- "Roubadas 72 mil imagens de aplicação do amor"

- "Predador condenado: Abusou de enteada após sexo com mulher"

- "Subida de 18,1%: Avaliação das casas bate novo recorde"

- "Oliveira de Azeméis: Preso ao terceiro roubo e sequestro do mesmo idoso"

Negócios:

- "Governo acena com redução de custos no teletrabalho"

- "5,3 milhões de exportações ameaçados pelas tarifas"

- "E-Lar dá desconto direto em eletrodomésticos na loja"

- "Grandes bancos centrais já abandonaram projetos com moedas digitais"

- "Martifer quer ficar com concessão de estaleiros nas mãos da Lisnave"

- "Radar África. Nandó pode ser surpresa na sucessão a Lourenço"

Jornal Económico:

- "Empresas portuguesas ao ataque em Espanha"

- "Mercados reagem mal ao acordo comercial com Trump"

- "Plano anti-apagões custa 400 milhões e tem 31 medidas para executar"

- "CTT lucra 22 milhões no primeiro semestre"

- "Alibaba lança óculos inteligentes para rivalizar com Meta"

- "Trump aperta Putin e reduz prazo para que haja solução para a guerra na Ucrânia"

- "Oceano azul. Portugal já tem 25% das áreas marinhas protegidas"

A Bola:

- "Suárez já fala à Leão. Avançado colombiano vai jogar com o 97 e tem cláusula de Euro80 milhões. 'Tenho vontade de devorar o mundo'"

- "Mangas já aterrou em Lisboa, Vagiannidis é esperado quinta-feira"

- "Ivanovic a chegar. Dianteiro croata já não foge ao Benfica"

- "Florentino recupera para a Supertaça"

- "FC Porto. Bednarek chegou, viu e assinou. Central polaco vindo do Southampton custou Euro7,5M e fica 'blindado' em Euro60M"

O Jogo:

- "Central Jan Bednarek oficializado com cláusula de rescisão de 60 milhões. 'Espero trazer liderança para o FC Porto'"

- "SAD vira atenções para as vendas"

- "Froholdt afastou Taylor"

- "Pepê convence e novo contrato é cenário em estudo"

- "Situação de Gabri Veiga semelhante à de Diomande em 2024"

- "Sporting. Luis Suárez para esquecer Gyokeres"

- "Ricardo Mangas assina por quatro épocas"

- "Vagiannidis, o senhor que se segue"

- "Benfica. Ivanovic esperado já hoje em Lisboa"

- "Edson rende mais de 10 milhões de euros"

- "Bruma foi operado e só volta em 2026"

- "V. Guimarães. Atacante Ndoye confirmado como reforço"

- "Apresentação com festa e sem Michel"

- "Braga. Guerreiros agarram-se a Victor Gómez"

- "Internacional. João Félix às ordens de Jesus. Viajou no avião privado de Ronaldo para o estágio do Al Nassr"

- "Pogacar dá lugar a Almeida. Português vai liderar a UAE Emirates na Vuelta"

Record:

- "Luis Suárez apresenta-se com a ambição de 'ganhar tudo'. 'Quero devorar o mundo'. Avançado é a compra mais cara da história dos leões. Veste a camisola 97 e fica com cláusula de 80ME"

- "Mangas já em Lisboa. 'Estou muito feliz'"

- "Vagiannidis viaja amanhã e assiste à Supertaça"

- "Maxi em contrarrelógio. Só deve treinar na véspera do dérbi"

- "Bednarek congela mercado"

- "Ivanovic para fechar hoje. Apesar dos convites. Akturkoglu convencido a ficar"

- "Félix integrado no Al Nassr. Trabalha com Ronaldo"

- "Luís Godinho e a final do Jamor: 'Arbitragem fez o seu luto'"

- "Natação: Diogo Ribeiro em 4.º no Mundial. Bate recorde nacional dos 50m mariposa".