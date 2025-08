Vitória na Supertaça entre os principais destaques da imprensa

Bom dia. Eis as primeiras páginas desta sexta-feira, 1 de Agosto de 2025.

No semanário Expresso:

- "Patrões pedem a Montenegro mais facilidade para despedir"

- "Até em Israel já há quem fale em genocídio. Portugal segue França e vai reconhecer Palestina"

- "Sondagem. Carlos Moedas 30%. Alexandra Leitão 28%. Moedas à frente, mas Lisboa está em aberto. Presidente tem positiva, o Estado da cidade não. Alexandra Leitão pior no teste das qualidades"

- "Metade dos lares fiscalizados estavam ilegais"

- "37 livros de verão, para todos os gostos e feitios"

- "Proença contraria Benfica na negociação de direitos televisivos"

- "Aeroporto de Lisboa reforçado para evitar novo caos em agosto"

- "Faltam 56 médicos e 229 enfermeiros Hospital Amadora-Sintra"

- "Políticos em férias alinham à mesa com peixe grelhado"

- "Há 65 incendiários nas cadeias portuguesas"

- "Governo aprova reforma do Estado"

- "Stiglitz defende Lula contra Trump"

- "Pessoa bate recorde em leilão"

Ver Galeria

No semanário Sol:

- "Marinha vigia ameaça russa a cabos submarinos"

- "Banco de Portugal quer vender edifícios para ajudar a pagar nova sede"

- "Decisão do Constitucional não impede candidaturas do Chega às autárquicas"

- "Área ardida este ano triplicou em 15 dias"

- "Os portugueses perceberam que a CPI à Spinumviva era para criar desgaste ao Governo"

Ver Galeria

No Público:

- "Portugal cai para 5.º na lista de países com maior proporção de emigrantes"

- "Entrevista com Mário Ferreira. 'Paguei 105 mil euros por mês nos últimos seis anos'"

- "Médio Oriente. Palestina na agenda da ONU com apoio português"

- "César Aira. 'A literatura atual foi reduzida a mediocridade'"

- "Cancro. Rastreio ao pulmão avança para grandes fumadores"

- "Reforma do Estado. Governo acaba com FCT e reduz organismos da Educação a sete"

- "Por dois anos. Novos trabalhos de Centeno sujeitos a aval do BCE"

- "Incêndios. Área ardida disparou para 30 mil hectares em cinco dias"

- "Bob Wilson. Morreu o grande poeta abstrato que reinventou o teatro"

- "Futebol. A Supertaça é vermelha: Benfica vence Sporting com golo solitário de Pavlidis"

- "Operação Pretoriano. Fernando Madureira, o líder que trabalhou 'para uma ditadura', acabou derrotado na prisão"

No Jornal de Notícias:

- "Portugal regista 88 mortes a mais em apenas dois dias. Temperaturas elevadas fazem disparar mortalidade, sobretudo no norte do país"

- "Sporting 0-1 Benfica. Molho grego no frango da vitória"

- "UEFA. Braga avança de bicicleta na Europa"

- "Pretoriano. Só Madureira fica na cadeia"

- "Incêndios. Ardeu tanto numa semana como nos sete meses deste ano"

- "Governo. Reforma do Estado corta nos altos dirigentes"

- "Matosinhos. Habitações e empresas da reabilitação de S. Gens"

- "Verão. João Baião saboreia iguarias de Istambul"

- "Hoje. Evasões. Com o pé na areia"

No Diário de Notícias:

- "Algarve reforça na Saúde e no policiamento para servir um milhão de pessoas em Agosto"

- "Guerra. Portugal vai reconhecer Estado Palestiniano, mas só com apoio do PR e partidos"

- "Embaixador Hamad Ali Alhazeem. 'Estou a tentar atrair empresas do Koweit para Portugal, vindas do setor privado ou público'"

- "Futebol. Benfica conquistou primeiro troféu da época ao derrotar Sporting na Supertaça (1-0)"

- "Mobi Summit. Ribeira de Algés: requalificação de 40 milhões de euros arranca este ano"

- "Cinema. A pele, com ou sem escaldão, num grande ciclo da Cinemateca"

- "Concerto. Jazz volta à Gulbenkian com 'o melhor e mais original' do que se faz no mundo"

No Correio da Manhã:

- "Empresário morto à frente dos filhos"

- "Benfica começa época em grande"

- "Operação Pretoriano. 'Macaco' fica mais um ano na cadeia"

- "Sp.Braga 1 -- Levski Sofia 0. Após prolongamento. Guerreiros seguem na Liga Europa"

- "Santa Clara 2 -- Varazdin 0. Açorianos avançam na Liga Conferência "

- "Vidas de Verão. Candidata polémica do Chega aquece Alentejo"

- "Avião de combate aos fogos danificado no rio Douro. Populações desesperadas com avanço das chamas"

- "Lisboa. Homicida entrega cabeça no hospital e confessa"

- "Rendimentos. Salário mínimo da Grécia bate Portugal"

No Negócios:

- "Inflação dos bens alimentares está em máximos de dois anos"

- "Weekend. Entrevista a Jeferson Tenório. Mudanças na imigração? 'É uma lei bastante antipática'"

- "Função Pública. 'Vamos mexer no Estado como nunca se mexeu'. Gonçalo Saraiva Matias apresentou as primeiras medidas da reforma"

- "Greenvolt estuda entrar no leilão de baterias com fôlego da KKR"

- "E vão duas... Microsoft junta-se à Nvidia como '4 trillion dollar baby'"

No Jornal Económico:

- "Governo lança pacotão de apoio ao investimento"

- "Banca lucra 2,6 mil milhões de euros"

- "Esporão entra no capital da cerveja Musa"

- "Tarifas atingem 70% das exportações e vinho não escapa"

- "AHRESP alerta para 'vaga de encerramentos'"

No O Jogo:

- "Acerto de contas. Águias corrigem desastre do Jamor e igualam leões na Supertaça. Sporting 0 -- Benfica 1"

- "Pavlidis marcou o golo decisivo num lance em que Rui Silva ficou mal na fotografia"

- "Rui Borges. 'O Benfica teve a sorte do jogo, fomos superiores"

- "Bruno Laje. 'Vencemos com justiça, temos 15 dias de trabalho"

- "Oficial: Ivanovic na Luz por 22,8 milhões"

- "FC Porto. Fernando Madureira condenado a prisão efetiva"

- "Reação do FC Porto. 'Resultou provada a existência de um plano previamente delineado"

- "Ana Dias Costa, juíza. 'Aquilo foi uma imposição de uma ditadura e o tempo de Salazar já foi há muito"

- "Empresário de Bednarek revela análise prévia e detalhada dos dragões. 'Se era para sair, tinha de ser para um clube assim'"

- "Liga Europa. Braga-Levski Sófia 1-0". Fran Navarro faz guerreiros avançar

- "Liga Conferência. Santa Clara-Varazdn 2-0. Garra açoriana carimba passagem"

No A Bola:

- "Pavlidis brilhou no escuro. Benfica conquista 10.ª Supertaça Cândido de Oliveira do seu historial"

- "Sporting 0-1 Benfica. 'Fomos claramente superiores'. Rui Borges. 'Mérito total aos jogadores'. Bruno Lage"

- "FC Porto. Fernando Madureira com pena de prisão efetiva"

- "Acrobacia de Navarro a decidir tudo"

- "Açorianos são melhores, ponto."

E no Record:

- "Ajuste de contas. Água acabou época a perder e começa agora a ganhar. Encarnados conquistam a 10.ª Supertaça. Rui Borges: 'Fomos claramente superiores a todos os níveis'. Bruno Lage: 'Na Taça ganhou e disse que foi melhor. Agora perdeu e também foi...'"

- "FCPorto: Macaco fica preso Condenado a 3 anos e 9 meses. Pode pedir liberdade condicional dentro de 1 ano"