Saldo da Balança Comercial da Região com o estrangeiro foi positivo em 111,6 milhões de euros

De acordo com os dados preliminares referentes ao 1.º semestre de 2025, o saldo da balança comercial da Região Autónoma da Madeira com o estrangeiro registou um superavit de 111,6 milhões de euros, superior ao do período homólogo (20,2 milhões de euros). Isto traduz uma taxa de cobertura das importações pelas exportações de 180,9%, mais alta do que a registada nos primeiros seis meses de 2024, que se fixou em 113,1%.

No período em referência, o total de exportações de empresas com sede na Região rondou os 249,5 milhões de euros, tendo aumentado 43,3% face ao 1.º semestre de 2024, enquanto as importações não ultrapassaram os 138,0 milhões de euros, valor inferior em 10,4% comparativamente ao mesmo período do ano precedente. No 1.º semestre de 2025, a maioria da saída de bens destinou-se a países terceiros (50,1% do total), enquanto do lado das importações manteve-se a preponderância dos países da União Europeia (79,4%).

Região regista saldo positivo na Balança Comercial com o estrangeiro pelo oitavo ano consecutivo

De acordo com os dados definitivos de 2024 relativos ao Comércio Internacional de Bens, o saldo comercial das transacções de bens registou um superavit de cerca de 66,3 milhões de euros, valor abaixo do registado no ano precedente, em que o saldo positivo na Balança Comercial com o estrangeiro havia sido de 77,4 milhões de euros.

A análise por tipo de fluxo mostra que as exportações registaram um aumento de 4,9% em 2024, em termos globais, fixando-se nos 367,7 milhões de euros, +17,2 milhões de euros face ao ano anterior.

O aumento das exportações foi essencialmente determinado pelo crescimento das exportações para países Intra-UE, que rondaram os 162,4 milhões de euros em 2024, valor acima dos 130,4 milhões de euros contabilizados em 2023. As transacções comerciais de bens com os países Extra-UE passaram de 220,1 milhões de euros em 2023 para 205,4 milhões de euros em 2024.

As importações rondaram os 301,4 milhões de euros, apresentando um aumento de 10,4% em 2024, ou seja, cresceram 28,3 milhões de euros.

Para o acréscimo significativo das importações de bens contribuíram as transacções com países intracomunitários que se fixaram em 249,7 milhões de euros no ano de 2024, +38,1 milhões de euros acima do contabilizado no ano precedente. Em contrapartida, as aquisições feitas a países extracomunitários diminuíram de 61,5 milhões de euros em 2023 para 51,8 milhões de euros em 2024.

Com a divulgação dos dados definitivos do ano de 2024, refletiu-se uma revisão dos fluxos de exportações e de importações e no respectivo saldo da balança comercial de bens, cujos valores foram revistos em +2,8 milhões de euros, +21,6 milhões de euros e -18,8 milhões de euros, respetivamente, face ao valor provisório divulgado em Maio de 2025.