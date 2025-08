Diego Ruiloba volta a distanciar-se na liderança

No recomeço das provas do Rali da Madeira, após a pausa para o almoço, Diego Ruiloba permanece na frente da classificação, distanciando-se novamente do madeirense João Silva, que agora também vê o italiano Campedelli aproximar-se na 'geral'.

O piloto italiano, do Skoda Fabia RS Rally2, foi o mais veloz nesta segunda passagem pela Ponta do Sol, o segundo traçado mais longo da competição, registando a marca 9:42.6 minutos, mais 2,8 segundos do que Diego Ruiloba, que foi o segundo mais rápido. Assim, o condutor espanhol, o campeão em título, segura a liderança com uma distância de 5,8 segundos para João Silva.

Nesta PEC, o melhor madeirense em prova, além de perder terreno para a liderança, rubricando o sétimo melhor 'crono' (9:49.3 minutos), também viu Campedelli aproximar-se, estando agora a apenas uma diferença de 3,9 segundos.

As condições estão muito difíceis, pois faz muito calor e tentei dar o melhor que podia e gerir da melhor maneira para a segurar a liderança Diego Ruiloba, 1.º classificado

Estranho ter perdido 3 segundos, tinha ideia que tinha subido muito bem, mas parece que eles foram melhores João Silva, 2.º classificado

Estamos com uns bons pneus e estamos a conduzir muito bem. Vamos ver se conseguimos manter a perfomance Simone Campedelli, 3.º classificado

Classificação geral

Confira aqui todos os tempos, PEC a PEC e à geral.

O programa prossegue, às 16 horas, com a 12.ª e penúltima PEC, que marca a segunda passagem pela Calheta.

Acompanhe a cobertura especial e em simultâneo do Rali Vinho Madeira nas sete rádios privadas regionais: TSF-Madeira, Calheta, JM/FM, Porto Moniz, Praia, Santana, São Vicente.