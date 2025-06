PSP deteve 484 pessoas em Maio por condução sob o efeito do álcool

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve em maio 848 pessoas por crimes rodoviários, 484 dos quais por condução sob o efeito do álcool, e registou 20.010 infrações.

Em comunicado, a PSP refere que das 848 detenções registadas em maio, 364 deveram-se a condução sem carta de condução.

O número de detenções em maio deste ano corresponde a um aumento de cerca de 69%, comparando com os registos de detenções do mesmo período de 2024. Em maio de 2024, tinham sido detidas 502 pessoas.

No mês passado, em abril, a PSP deteve 842 condutores, a maioria das quais por condução em estado de embriaguez e 368 por condução sem carta.

Os dados provisórios da polícia, referentes a maio deste ano em comparação com o período homólogo de 2024, revelam uma diminuição no número de acidentes (-125) e de vítimas mortais (- seis).

Em maio passado foram registados 4.925 acidentes (5.050 em igual período do ano passado), que causaram três mortos (nove em 2024) e 66 feridos graves (o mesmo número de 2024) e 1.582 ligeiros (1.515 em 2024).

Relativamente à fiscalização rodoviária, em maio deste ano, a PSP fiscalizou, em todo o território nacional, 60.079 condutores e controlou por radar 193.401 viaturas.

"No total foram registadas 20.010 contraordenações, o que equivale a uma média de cerca de 645 infrações por dia, correspondendo a um aumento do número de contraordenações em cerca de 13%, comparativamente ao período homólogo de 2024", segundo a força de segurança.

Das infrações registadas em maio, 3.581 foram por excesso de velocidade, o que corresponde a 18% do total das infrações registadas.

Em maio de 2025, a PSP registou mais 1.179 condutores em excesso de velocidade do que no período homólogo de 2024, o que corresponde a um aumento de cerca de 49%.

Foram também registadas em maio 577 infrações por uso do telemóvel durante a condução (menos seis do que em igual período de 2024), 2.022 por falta de inspeção periódica obrigatória (mais 179), 700 por falta de seguro de responsabilidade civil (mais 162), 258 por falta do uso do cinto de segurança ( menos 37) e 94 por falta do uso de sistemas de retenção (mais 31).