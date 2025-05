PSP apela à não circulação de "curiosos" no Pedrogal

A Polícia de Segurança Pública (PSP) apela à não circulação de "curiosos" na zona do acidente da Ponta do Pargo, de forma a não comprometer os trabalhos em curso.

Tal como noticiado, um despiste de um veículo todo-o-terreno na zona do Pedregal, na freguesia da Ponta do Pargo, concelho da Calheta, resultou em sete feridos, dois deles graves.

O local de difícil acesso obrigou à mobilização de vários meios e entidades de socorro, encontrando-se a PSP no terreno a colaborar "activamente nas diligências de segurança, apoio e coordenação no teatro de operações, em articulação com os demais operacionais envolvidos no resgate", refere uma publicação nas redes sociais da força policial.

"A prioridade permanece centrada na salvaguarda da vida humana e na garantia de condições seguras para o desenvolvimento das operações de socorro que ainda decorrem", aponta.