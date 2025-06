Voo da Ryanair cancelado após portugueses causarem distúrbio com hospedeira

Um voo da Rynair, de Berlim com destino a Lisboa, foi cancelado ontem à noite e os passageiros retirados do avião, depois de um grupo de portugueses ter sido incorreto com uma hospedeira, o que obrigou a intervenção policial.

De acordo com um dos passageiros que seguia a bordo do voo FR 1142, um grupo de passageiros portugueses, de "cinco ou seis pessoas", foi retirado do avião da Rynair pela polícia alemã, juntamente com a respetiva bagagem, depois de terem sido incorretos com uma hospedeira.

O mesmo passageiro disse à Lusa que o voo de Berlim com destino ao aeroporto de Lisboa tinha hora prevista de saída do aeroporto alemão às 20:20 (19:20 em Lisboa), mas às 20:38 locais foram informados de que o avião já não iria partir "por ser demasiado tarde" e que todos teriam de desembarcar.

De acordo com o passageiro, na base do problema estará a arrumação da bagagem.

"Os ditos passageiros colocaram a bagagem em várias bagageiras ao longo do avião, longe dos lugares que tinham e andaram pelo avião à procura das malas", explicou.

A Lusa não conseguiu, até ao momento, contactar a companhia aérea para mais informações.