PSP registou 75 acidentes numa semana na Madeira

Na última semana, entre os dias 23 e 29 de Maio, a Polícia de Segurança Pública registou 75 acidentes de viação nas estradas da Madeira.

Segundo os dados disponibilizados pelo Comando Regional da Polícia de Segurança Pública, estes sinistros provocaram 28 feridos ligeiros.

Houve 59 colisões, 10 despistes, três atropelamentos e três outros acidentes não especificados.

Ainda neste período, a PSP realizou várias operações de fiscalização, que resultaram na detenção de 17 indivíduos por condução sob efeito de álcool, sete por falta de habilitação legal, dois por condução de veículo por desobediência 12 horas subsequentes a um exame de pesquisa de álcool no sangue com resultado positivo ou superior a 1.20g/l, um por condução perigosa e outro por recusa em efectuar as provas estabelecidas para detectar substâncias psicotrópicas.