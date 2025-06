Erdogan saúda cessar-fogo durante encontro com Trump em Haia

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, saudou hoje o cessar-fogo entre o Irão e Israel durante um encontro com o homólogo norte-americano, Donald Trump, em Haia, na véspera da cimeira da NATO.

Erdogan "expressou satisfação pelo cessar-fogo alcançado entre Israel e o Irão graças aos esforços do presidente Trump, esperando que seja permanente", segundo um comunicado do seu gabinete.

O líder turco apelou ainda a um "diálogo estreito" para pôr fim ao conflito russo-ucraniano.

Donald Trump anunciou hoje de madrugada que Israel e o Irão tinham acordado um cessar-fogo, informação que ambos os países confirmaram, embora pouco depois Telavive e Teerão se tenham acusado mutuamente do lançamento de mísseis.

A região tem vivido uma escalada de violência desde 13 de junho, quando Israel iniciou uma ofensiva contra instalações militares e do programa nuclear iraniano, numa série de ataques que foram retaliados por Irão.

A tensão aumentou quando os Estados Unidos se juntaram aos ataques contra o território iraniano no fim de semana, bombardeando três instalações nucleares no Irão, uma agressão à qual o país persa respondeu atacando na segunda-feira a base norte-americana de Al-Udeid, no Qatar, a maior que Washington mantém no Médio Oriente.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, proclamou hoje à noite uma "vitória histórica" contra o Irão e o seu programa nuclear.

"Destruímos o projeto nuclear iraniano. E se alguém no Irão tentar reconstruí-lo, agiremos com a mesma determinação, com a mesma intensidade, para frustrar qualquer tentativa", prometeu o primeiro-ministro israelita.

O Irão também declarou vitória e reafirmou os seus "direitos legítimos" de prosseguir o seu programa atómico civil, afirmando estar pronto para retomar as negociações com Washington.

Para Ali Vaez, do 'think tank' International Crisis Group, a retaliação iraniana "foi calibrada e anunciada de forma a não provocar baixas americanas, permitindo assim uma resolução da crise para ambas as partes".

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) considerou impossível, neste momento, avaliar os danos causados às instalações iranianas, às quais solicitou o acesso.

Os especialistas acreditam que o Irão pode ter removido material nuclear das instalações afetadas, e Teerão alegou que ainda tem stocks de urânio enriquecido.

A AIEA, no entanto, afirmou até ao momento não ter encontrado provas de um "programa sistemático" para construir uma bomba atómica.

Um relatório dos serviços de informação norte-americanos, citado por vários 'media', refere que o ataque norte-americano contra três instalações nucleares iranianas no sábado não as destruiu e apenas atrasou o seu programa nuclear em "alguns meses", dados negados pelas autoridades de Washington.