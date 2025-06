Primeiro prémio do EuroDreams saiu em Portugal

O sorteio 050/2025 do EuroDreams contemplou um apostador em Portugal com o primeiro prémio, de acordo com os resultados do escrutínio divulgados pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O mais recente jogo social a nível europeu, explorado em Portugal pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, arrancou no dia 6 de Novembro de 2023, com o sorteio inaugural em Paris.

Este jogo social está presente em oito países europeus (Portugal, Espanha, França, Irlanda, Bélgica, Suíça, Áustria e Luxemburgo) e distingue-se pelo facto de assentar no conceito de prémio pago ao longo do tempo.

O valor do primeiro prémio é pago mensalmente, com o apostador premiado a receber 20 mil euros por mês durante 30 anos.

A chave vencedora do EuroDreams, desta segunda-feira, 23 de Junho, é composta pelos números 8-19-22-28-32-37 e pelo Número de Sonho 2.