Ministro da Defesa israelita acusou Irão de ter violado cessar-fogo

O Ministro da Defesa israelita, Israel Katz, disse hoje que o Irão violou completamente o cessar-fogo entre Israel e o Irão, lançando mísseis após a entrada em vigor da trégua.

Katz adiantou que deu instruções às Forças Armadas israelitas para retomarem o ataque contra alvos paramilitares e governamentais iranianos.

As forças de Israel disseram ter identificado mísseis lançados do Irão para o espaço aéreo israelita menos de três horas após a entrada em vigor do cessar-fogo tendo as sirenes de alerta soado no norte de Israel.

A última barragem ocorreu depois de Israel e o Irão terem aceitado um plano de cessar-fogo proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para acabar com a guerra de 12 dias que afetou o Médio Oriente.