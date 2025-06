Teerão lança ataque após anúncio de cessar-fogo por Trump

O Irão voltou a lançar mísseis contra Israel, esta madrugada, depois de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter anunciado um cessar-fogo entre os dois países, mais tarde desmentido pelo Governo iraniano.

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) anunciaram três ondas de ataques iranianos entre as 05:00 e as 06:00 locais (03:00 e 04:00 em Lisboa), que deixaram uma dezena de feridos, incluindo três pessoas em estado crítico, de acordo com o serviço de emergência e resgate israelita Magen David Adom (MDA).

As sirenes soaram nas imediações de Telavive e na região entre Ashdod e a Faixa de Gaza, no centro e sul do país, e os bombeiros relataram o impacto de um projétil na cidade de Beersheba (sul).

O MDA indicou que o ataque deixou três pessoas gravemente feridas, mas meios de comunicação locais, como o Times of Israel e o Haaretz, referem três vítimas mortais, citando fontes médicas.

Os ataques surgem depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado em Washington, na segunda-feira à noite, que Israel e o Irão acordaram um cessar-fogo a partir das 05:00 de hoje (07:00 em Israel e 7:30 no Irão).

Pouco depois, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araqchi, negou qualquer acordo: "De momento, não há acordo sobre um cessar-fogo ou uma cessação das operações militares", disse Araqchi numa mensagem na rede social X.

No entanto, Araqchi abriu a porta à possibilidade de uma pausa nos ataques, dizendo que se Israel "parar a agressão ilegal" contra o Irão até às 04:00 locais (01:30 em Lisboa), o Irão cessará os ataques.

A mensagem foi publicada já após as 04:00 locais, depois de vários meios de comunicação social iranianos terem noticiado novas explosões em zonas de Teerão, a capital do país, na sequência de ataques israelitas.

Além disso, o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano emitiu uma nova mensagem, afirmando que as forças armadas da República Islâmica levaram a cabo operações contra Israel "até ao último minuto", antes das 04:00 locais, sugerindo que, após essa hora, o Irão iria interromper a ofensiva.

Desde que Israel lançou um ataque militar contra o Irão, a 13 de junho, os dois países trocaram ataques com 'drones' e mísseis, que causaram a morte de cerca de 450 pessoas no Irão e 24 em Israel.

As tensões aumentaram quando os Estados Unidos bombardearam três instalações do programa nuclear iraniano, no sábado passado, e o Irão respondeu, na segunda-feira, com um ataque a bases militares norte-americanas no Qatar e no Iraque.