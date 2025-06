Irão garante que ainda tem urânio enriquecido e promete "surpresas"

Um conselheiro do líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, afirmou hoje que o Irão ainda possui reservas de urânio enriquecido, apesar dos ataques dos Estados Unidos contra as suas principais instalações nucleares.

"Mesmo que as instalações nucleares sejam destruídas, o jogo ainda não acabou, os materiais enriquecidos, o saber-fazer autóctone e a vontade política permanecem", afirmou Ali Shamkhani na rede social X. "A iniciativa política e operacional está agora nas mãos daqueles que atuam de forma inteligente e evitam ataques indiscriminados. As surpresas vão continuar", afirmou.

O conflito entre Israel e Irão e Estados Unidos começou na madrugada de 13 de junho, com Telavive a lançar um ataque sem precedentes contra o país persa, alegadamente para impedir o avanço do programa nuclear iraniano para fins militares. O Irão tem repetidamente negado o desenvolvimento de armas nucleares e reivindica o direito a realizar atividades nucleares pacíficas. Os ataques de Telavive destruíram infraestruturas nucleares do Irão e assassinaram altos comandos militares e cientistas iranianos que trabalhavam no programa nuclear. Teerão tem respondido com vagas de mísseis sobre as principais cidades israelitas e várias instalações militares espalhadas pelo país.

Esta noite, os Estados Unidos envolveram-se militarmente no conflito, com recurso a aviões bombardeiros B-2, que, segundo o Pentágono, conseguiram "eliminar" as ambições nucleares do Irão. Os ataques "terão consequências eternas", garantiu o chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, afirmando que Teerão mantém em aberto "todas as opções para defender a sua soberania, os seus interesses e o seu povo".