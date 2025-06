Teerão nega violação do cessar-fogo mas mantem-se alerta

As autoridades iranianas garantiram hoje que o país continua "pronto para responder a qualquer agressão", apesar de confirmar um cessar-fogo com Israel que, segundo a televisão estatal, não foi violado, como acusou Telavive.

Em comunicado hoje divulgado, Teerão sublinhou continuar "em alerta" e poder responder a qualquer agressão de imediato apesar de o Conselho Supremo de Segurança Nacional ter confirmado na terça-feira o cessar-fogo com Israel, proposto pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.

Segundo o Conselho iraniano, o cessar-fogo constitui "uma derrota" para o Estado judaico.

Ao mesmo tempo, o Estado-Maior das Forças Armadas do Irão, que inclui as Forças Armadas regulares e a Guarda Revolucionária paramilitar, negou, numa declaração transmitida pela televisão estatal, ter disparado mísseis contra Israel após o início do cessar-fogo.

"Os relatos de lançamentos de mísseis do Irão após o cessar-fogo são falsos", garantiram as autoridades.

O exército israelita afirmou hoje ter detetado um novo ataque com mísseis do Irão, fazendo soar os alarmes no norte de Israel.

De acordo com Telavive, os disparos de mísseis iranianos aconteceram cerca de duas horas e meia após o início do cessar-fogo, tendo as autoridades israelitas adiantado que já foi ordenado um ataque retaliatório ao Irão, embora não haja relatos de um ataque no país.

O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, afirmou que o lançamento de mísseis pelo Irão constituiu uma violação do cessar-fogo e que instruiu as Forças Armadas israelitas para retomarem "as intensas operações para atacar Teerão e destruir alvos do regime e infraestruturas terroristas".

O acordo de cessar-fogo foi anunciado por Trump na segunda-feira à noite, quando o Presidente norte-americano publicou nas redes sociais uma mensagem a dizer que Israel e Irão tinham chegado a um acordo que entraria em vigor às 05:00 de hoje (09:00 em Lisboa).

Já esta manhã, Trump voltou a publicar uma mensagem na qual garantia que o cessar-fogo estava em vigor e pedia às partes para não o violarem.