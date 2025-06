Trump será 1º PR dos EUA excluído de encontro de ONG pró-igualdade racial NAACP

A organização norte-americana NAACP, dedicada à igualdade racial, anunciou hoje que pela primeira vez nos seus 116 anos de história não convidará para a sua convenção nacional o Presidente em exercício, Donald Trump, com quem mantém diversos diferendos.

O presidente da NAACP (Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor), Derrick Johnson, anunciou a medida numa conferência de imprensa, acusando Trump de antagonismo.

"A nossa missão é promover os direitos civis, e o atual presidente deixou claro que a sua missão é eliminar os direitos civis", afirmou Johnson em comunicado.

"Isto não tem nada a ver com um partido político", clarificou.

A Casa Branca não se pronunciou até agora sobre a exclusão de Trump da convenção da NAACP, que terá lugar em julho em Charlotte, Carolina do Norte.

Nos últimos meses, a NAACP interpôs vários processos contra o executivo de Trump.

Em abril, o grupo interpôs uma ação judicial para impedir o Departamento de Educação de reter verbas federais para escolas que não extinguissem programas de diversidade, equidade e inclusão (DEI, na sigla em inglês).

Para a NAACP, a extinção destes programas vai contra a promoção da igualdade de oportunidades aos alunos afroamericanos.

No passado, a organização sempre convidou os presidentes em exercício, dos dois partidos, mesmo quando estava em discordância aberta com eles.

Foi o caso do republicano George W. Bush, que discursou na convenção do grupo em Julho de 2006, após meses de críticas pela forma como o seu governo lidou com o furacão Katrina em 2005, que teve um impacto desproporcional nos residentes negros de Nova Orleães e da região da Costa do Golfo do México.

Com origens no início do século XX, a NAACP está ligada à defesa da igualdade racial em todo o país, em particular nos estados onde vigoraram regimes segregacionistas, promovendo a educação e consciencialização e também movendo processos judiciais.

Alguns dos seus membros tornaram-se ícones da defesa dos direitos dos afroamericanos, como Rosa Parks, uma secretária na NAACP que foi presa por se recusar a obedecer à ordem de segregação racial num autocarro da cidade de Montgomery, estado do Alabama, dando origem a um boicote em massa e protestos.

A NAACP é ainda considerada uma das maiores organizações de defesa dos direitos civis em todo o mundo.