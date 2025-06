Trump garante que cessar-fogo se mantém em vigor entre o Irão e Israel

O Presidente norte-americano, Donald Trump, garantiu hoje que o cessar-fogo entre o Irão e Israel está em vigor apesar de, pouco antes, ter admitido que os dois países violaram o acordo ao atacarem-se mutuamente.

"Israel não vai atacar o Irão. Todos os aviões vão dar meia-volta e voltar para casa, (...) Ninguém se vai magoar, o cessar-fogo está em vigor", escreveu Trump nas redes sociais.

Em declarações aos jornalistas na Casa Branca, feitas antes de partir para a cimeira da NATO em Haia, Trump admitiu que Israel e Irão violaram o cessar-fogo anunciado por si na segunda-feira à noite, manifestando-se desapontado sobretudo com o seu aliado Israel.

"Não estou satisfeito com Israel", sublinhou, enquanto uma mensagem sua nas redes sociais exigia a Telavive que fizesse regressar os seus pilotos a casa.

"Israel. Não lancem essas bombas. Se o fizerem, é uma grave violação. Tragam os vossos pilotos para casa. Já.", escreveu Trump.

O conflito, que vai já no 12.º dia, começou com Israel a atacar as instalações de enriquecimento de urânio iranianas, alegando que não podia permitir que Teerão desenvolvesse armas nucleares.

O Irão há muito que afirma que o seu programa é pacífico, mas Israel garantiu que o país adversário estava "muito perto" de conseguir produzir armas nucleares.

No fim de semana, os Estados Unidos juntaram-se aos ataques, lançando bombas 'antibunker' contra as instalações nucleares iranianas enquanto Israel alargava os tipos de alvos que estava a atingir.

Mas depois de Teerão ter lançado, na segunda-feira, um ataque de retaliação a uma base militar norte-americana no Qatar, Trump anunciou o cessar-fogo.

Ambos os lados aceitaram o acordo, mas agora não é claro se será mantido.

"Teerão tremerá", assegurou o ministro das Finanças israelita, Betzalel Smotrich, nas redes sociais, enquanto o líder supremo do Irão, o 'ayatollah' Ali Khamenei garantiu que não se renderá.