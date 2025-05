Ekis World Rink Hockey Masters 2025 terminou hoje no Porto Santo

O prestigiado evento Ekis World Rink Hockey Masters 2025, organizado pela Catchawards (empresa de organização de eventos desportivos), decorreu com grande entusiasmo no Porto Santo, reunindo várias equipas em competição nos diferentes escalões.

Hoje realizou-se a emocionante final do escalão +50, onde o Sporting CP venceu a equipa de Coimbra por 6-2, num jogo disputado no Pavilhão Multiusos às 16h30.

O DIÁRIO falou com antigo guarda-redes verde branco, Miguel Amorim, que destacou ser “sempre bom participar em eventos deste género", lamentando, "não estarem mais equipas”.

“Tenho a ideia que os voos são muito caros, para quem vem de outros países, mas talvez a organização, fale com as entidades competentes para criar aqui um pacote com viagens, e partir daqui tudo passará a rolar ainda mais”, propôs.

Miguel Amorim sabe que em tempos o Porto Santo tinha uma equipa na primeira divisão, “sim é verdade e tinha sempre a casa cheia, e agora é puxar por eles outra vez, sempre com apoio das entidades locais para levar isto para frente”.

A cerimónia de encerramento terá lugar esta noite, com um jantar de celebração e entrega de troféus no Hotel Vila Baleira. Serão homenageadas as equipas vencedoras de cada escalão, bem como entregues as medalhas aos primeiros e segundos classificados, com o imprescindível apoio do parceiro Ekis Sports.