“Não sei quem segura a Madeira com um Papa e Cristiano Ronaldo”

O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, comentou, esta tarde, o início do Conclave que vai eleger o sucessor do Papa Francisco, sublinhando que não tem expectativas específicas quanto ao resultado, mas manifestou plena confiança no processo e na Igreja.

“Não espero nada. O Papa que vier será o nosso Papa, e, portanto, acolhê-lo-emos como Papa e estaremos à escuta daquilo que ele tem para dizer, para a Igreja e para o Mundo”, afirmou, ao DIÁRIO, à margem da tomada de posse do reitor da Universidade da Madeira.

Sobre o facto de a Madeira ter uma vez mais um cardeal a participar na eleição de um Papa e que, inclusive, é apontado como um dos favoritos à eleição, o Bispo do Funchal reconheceu a importância do momento para a Região.

“Obviamente, se for ele, tanto melhor”, afirmou o bispou. “Mas não sei é quem vai segurar a Madeira, com um Papa e o Cristiano Ronaldo”, brincou, sublinhando o carinho que o povo madeirense nutre por D. Tolentino Mendonça.

Também quanto à duração do Conclave, o Bispo do Funchal afirmou não ter previsões. “São necessários dois terços, ou seja, tem que ter 90 votos. Se for como nos últimos conclaves, amanhã já estará cá fora. Se demorar mais um ou dois dias, também não é grave”, concluiu