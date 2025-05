FC Porto procura regressar às vitórias e subir provisoriamente ao pódio da I Liga

FC Porto e Moreirense inauguram hoje a 32.ª e antepenúltima jornada da edição 2024/25 da I Liga portuguesa de futebol, com os 'dragões' a tentarem, em casa, o regresso aos triunfos e a subida provisória ao pódio.

Os 'azuis e brancos' somaram na jornada passada a sétima derrota no campeonato, na visita ao Estrela da Amadora (2-0), desaproveitando o empate do Sporting de Braga em Famalicão (1-1), mantendo-se no quarto lugar, a dois pontos dos bracarenses.

O FC Porto, que sob o comando de Martín Anselmi venceu seis dos derradeiros 12 jogos, pode ultrapassar provisoriamente o Sporting de Braga, que no sábado, às 18:00, é anfitrião do Santa Clara, sexto classificado a um ponto do Vitória de Guimarães.

O Moreirense chega ao jogo no Estádio do Dragão, no Porto, marcado para as 20:15, após um empate na receção ao Nacional (1-1), que pôs termo a uma série de duas derrotas seguidas.

Gustavo Correia, da associação do Porto, é o árbitro designado para dirigir o primeiro jogo da ronda, que conta ainda com a receção do líder Sporting ao Gil Vicente, no domingo, um dia depois de o Benfica, segundo com os mesmos pontos do campeão nacional, visitar o Estoril Praia, antes de os dois rivais se encontrarem no Estádio da Luz.

Programa da 32.ª jornada:

- Sexta-feira, 02 mai:

FC Porto - Moreirense, 20:15

- Sábado, 03 mai:

Nacional - Vitória de Guimarães, 15:30

Farense - Famalicão, 15:30

Sporting de Braga - Santa Clara, 18:00

Estoril Praia - Benfica, 20:30

- Domingo, 04 mai:

Rio Ave - Estrela da Amadora, 15:30

Arouca - Casa Pia, 18:00

Sporting - Gil Vicente, 20:30

- Segunda-feira, 05 mai:

AVS - Boavista, 20:15