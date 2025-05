Porto Santo recebe 'EKIS World Rink Hockey' este fim-de-semana

A empresa de eventos Catchawards vai organizar, pela segunda vez na "ilha dourada", o EKIS World Rink Hockey, com a colaboração do Hotel Vila Baleira.

Daniela Oliveira, responsável pelo evento salientou ao DIÁRIO que, "neste fim-de-semana vamos receber algumas equipas de hóquei em patins, vindas do continente português para o evento EKIS World Rink Hockey, nos escalões de mais 35 e mais 50 anos”.

“Em termos desportivos os jogos vão decorrer esta sexta-feira e no sábado, no pavilhão multiusos. Vamos ter as equipas no escalão +50, entre as quais o Sporting, uma [equipa] de Coimbra e também vão estar 'os lobinhos'. Nos +35 vamos ter as equipas do Entroncamento e Sporting”, avançou a dirigente.

Daniela Oliveira disse ainda ao DIÁRIO que este evento é "para continuar". "No ano passado tivemos uma boa adesão, mas este ano, devido ao elevado custo dos voos, vamos ter nesta edição um pouco diferente, contudo é um evento para dar continuidade e temos parceiros que têm interesse em estar connosco", vincou.