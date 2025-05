O jovem futebolista que rumou ao norte do país, em Agosto último, para envergar o símbolo do FC Porto, vinha a representar o Marítimo nas quatro temporadas que antecederam à mudança, tendo, no entanto, dado os primeiros passos no Andorinha.



Tiago Caires mereceu a chamada para envergar o manto da ‘Equipa das Quinas’ no Torneio Internacional Vlatko Markovic, que vai ser disputado entre os dias 13 e 18 de maio, na Croácia.

No calendário estão agendadas quatro partidas, com Portugal a defrontar o Japão em 13 de Maio, seguindo-se a Grécia no dia seguinte e Inglaterra a 16.

Já o último encontro está previsto no último dia da competição, com o adversário ainda por definir.

Antes da partida os 22 atletas chamados pelo selecionador João Santos vão realizar duas sessões de treino em solo luso, mais concretamente, na Cidade do Futebol e outras duas já na Croácia.

Fique a par da lista completa:

Al Nassr: Cristiano dos Santos;

CS Fola Esch-Alzette: Daniel Freire;

F.C. Porto: Emiliano Cassamá, Gonçalo Fontes, Gonçalo Santos, Henrique Maduro, João Lopes, Salvador Ribeiro e Tiago Caires;

FC Alverca: Afonso Pereira;

FC Famalicão: Guilherme Maia;

SC Braga: André Marques, Carlos Moita, Eduardo Alves, Guilherme Lima, Rafael Cabral, Valdir Fernandes e Vicente Santos;

Tottenham Hotspur FC: Donte Lawrence;

Vitória SC: Henrique Amen, Lourenço Fernandes e Tiago Amorim;