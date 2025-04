Neve volta a cair na serra

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, esta seja uma quarta-feira com períodos de muita nebulosidade, com aguaceiros, por vezes fortes a partir do meio da tarde, em especial<br>na vertente sul da ilha da Madeira e nas terras altas da ilha da Madeira, com condições favoráveis à ocorrência de trovoadas, bem como com a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da ilha da<br>Madeira.