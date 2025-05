Jimmy Silva e Clube Caniço Riders dominantes no Campeonato da Madeira de Enduro 2025

O Campeonato da Madeira de Enduro/Mini-Enduro – Globalgest, prova organizada em parceria com o Clube Sport Marítimo, levou às serras do Poiso e da Camacha cerca de 90 participantes, no passado domingo, dia 4 de Maio. A vitória, em termos absolutos, foi para de Jimmy Silva (Caniço Riders – Invermaque).

Jimmy teve ao seu redor no pódio Ivo Faustino (AD Galomar/E-Bike Madeira) em 2ºlugar e o seu colega de equipa Válter Freitas (Caniço Riders – Invermaque) que ocupou a 3ª posição no pódio.

Por categorias de referir as vitórias em Open E-Bike para Rúben Gomes e em Open Sports/Experts para Daniil Gakis.

Nesta prova foram coroados quinze Campeões/Campeãs da Madeira de Enduro 2025, nas seguintes categorias:

E-Bike Master 50 - Luís Rodrigues – Caniço Riders – Invermaque

E-Bike Master 40 – Luís Fernandes – C.N. Seixal / Município do Porto Moniz

E-Bike Master 30 – Tiago Gonçalves – Caniço Riders – Invermaque

Master 50 Masc - Nélio Sousa - Caniço Riders – Invermaque

Master 40 Masc. - Emanuel Alves - Caniço Riders – Invermaque

Master 30 Fem - Adriana Rodrigues – Ludens Machico /MVasconcelos

Master 30 Masc - Ivo Faustino - AD Galomar / E-Bike Madeira

Sub-13 Masc - João Camacho – C.S. Marítimo / Mina Cabeleireiros

Sub-15 Fem - Isabel Romeira – C.S. Marítimo / Mina Cabeleireiros

Sub-15 Masc - João Nunes - AD Galomar / E-Bike Madeira

Sub-17 Fem - Ana Rodrigues - Caniço Riders – Invermaque

Sub-17 Masc - Francisco Ferreira - Caniço Riders – Invermaque

Sub-19 Masc - André Coelho - Caniço Riders – Invermaque

Sub-23 Masc - Tiago Fernandes - Caniço Riders – Invermaque

Elites+17 - Jimmy Silva - Caniço Riders – Invermaque

Coletivamente a equipa do Caniço Riders – Invermaque sagrou-se Campeã da Madeira de Enduro, a AD Galomar/ E-Bike Madeira foi 2ª classificada e o Ciclo-Madeira Clube Desportivo foi 3º classificado.