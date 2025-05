Sporting vence Oliveirense e conquista Taça de hóquei em patins 35 anos depois

O Sporting venceu hoje a Oliveirense, por 6-3 no prolongamento, após a igualdade 3-3 no tempo regulamentar, e conquistou a Taça de Portugal de hóquei em patins pela quinta vez, a primeira desde 1989/90.

Em Vila Nova de Famalicão, os 'leões' só asseguraram o triunfo no prolongamento, com golos de Alessandro Verona, Facundo Bridge e João Souto, depois de o francês Bruno Di Benedetto ter assinado um 'hat-trick', que valeu as vantagens por 2-1 e 3-2 à Oliveirense, depois de o Sporting até ter começado a vencer.

Com esta vitória, que contou ainda com os golos de Toni Pérez e Gonzalo Romero 'Nolito' que levaram o jogo empatado 2-2 para o intervalo, o Sporting somou o seu quinto cetro, destacando-se do adversário de hoje, e sucedeu ao FC Porto, recordista de triunfos, com 19, que foi eliminado nos oitavos de final pela semifinalista Juventude Pacense.

Os 'verde e brancos' reconquistaram um troféu que não erguiam há 35 anos, desde 1989/90, repetindo os êxitos de 1975/76, 1976/77 e 1983/84.