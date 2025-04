Clube de Campismo promove caminhada entre Achada do Cedro Gordo e Santana

O Clube de Campismo da Madeira promove mais uma caminhada no próximo sábado, dia 3 de Maio, com o percurso a decorrer entre a Achada do Cedro Gordo e Santana, passando por diversos pontos de interesse como Cruzinhas, Pico da Cruz, Miradouro do Cruzeiro, Fajã da Murta e Lombo Galego.

A caminhada tem uma extensão aproximada de 12 quilómetros, uma duração estimada de cinco horas e apresenta um grau de dificuldade moderado.

A actividade é aberta ao público em geral, sendo importante que os interessados tenham em conta o nível de dificuldade do percurso. Durante a caminhada, os participantes devem seguir as indicações da organização e do guia responsável.

Para os interessados, para fazer a sua inscrição para a caminhada, deve enviar e-mail com assunto: Inscrição Percurso Pedestre, para: [email protected]

Pode também contactar, enviar mensagem por SMS ou WhatsApp, para José Gonçalves - Telemóvel: 969591687.

As inscrições estão abertas até às 12 horas da próxima sexta-feira, "mas caso seja atingida a lotação do transporte, antes desta data, serão encerradas as inscrições".