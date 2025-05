Júlio Nóbrega mantém-se como director clínico do SESARAM

Para já, não há qualquer alteração na direcção clínica ou na direcção de enfermagem do Serviço de Saúde da Região (SESARAM). Isso mesmo garantiu Micaela Freitas no decorrer da sua visita à III Semana da Saúde, que decorre em Santo António.

Júlio Nóbrega mantém-se, assim, como director clínico e José Ornelas como director de enfermagem. Alterações, mesmo, só na Autoridade de Saúde Regional, com o Susana Gonçalves a suceder a Maurício Melim, tal como o DIÁRIO já tinha avançado na sua edição impressa de sábado.

A nova secretária regional de Saúde e Protecção Civil diz que "os trabalhos estão a ser desenvolvidos", apontando os "bons números" na comparação de 2023 com 2024, no que considera mesmo "uma evolução muito positiva".

Para este desempenho muito contribuiu, salientou a governante, a "qualidade dos profissionais", sem esquecer as técnicas e a evolução ao nível dos fármacos.

Micaela Freitas sustenta, por isso, que "não há motivos nenhuns para fazer qualquer alteração".

De caminho, a nova governante diz-se preparada para o debate, no parlamento madeirense, do programa de Governo e do respectivo orçamento regional, que tem início amanhã.

O foco, notou, continua a ser "o cidadão", procurando "melhorar cada vez mais", salientando o esforço em "modernizar" e "tornar mais eficiente", tanto a Saúde, como a Protecção Civil, as duas grande áreas por si tuteladas.

Tal como o nosso matutino já tinha divulgado, foram feitas apenas pequenas alterações nas estruturas do sector da Saúde. A liderança do IASaúde continua com Rubina Silva, Herberto Jesus permanece à frente do SESARAM e Ana Clara Silva mantem-se na Direção Regional para as Políticas Públicas Integradas e Longevidade. Bruna Gouveia continua como directora regional de Saúde. Susana Gonçalves é que vai substituir Maurício Melim na Autoridade de Saúde.