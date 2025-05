IASAÚDE apoia mais de 1.350 utentes de Machico

No dia do concelho de Machico, que esta quinta-feira, 8 de Maio, assinala o seu 585º aniversário, o Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM) destaca o apoio prestado a mais de 1.350 utentes daquele município.

Em nota emitida, o instituto destaca que o 'Cartão Kit Bebé' garantiu apoio essencial a mais de 630 recém-nascidos, assegurando "melhores condições desde os primeiros dias de vida". Na área da saúde visual, o programa '+Visão' permitiu que 250 crianças e jovens beneficiassem de uma comparticipação directa de 150 euros na aquisição de óculos graduados, "contribuindo para um melhor rendimento escolar e conforto diário". Também mais de 300 idosos foram apoiados, promovendo uma visão "mais nítida e uma maior autonomia no quotidiano".

A saúde oral tem, igualmente, merecido destaque com mais de 170 jovens de Machico a ter acesso a tratamentos ortodônticos no âmbito do '+Sorriso0, medida que reforça a importância da prevenção e o impacto positivo da auto-estima desde cedo.

Complementarmente, o serviço de reembolsos localizado no Centro de Saúde de Machico registou mais de 5.200 atendimentos desde 2021, evidenciando a importância da descentralização do serviço e da proximidade com os utentes.