Machico celebra o Dia do Município com Homenagem e Hastear de Bandeiras

O concelho de Machico assinala esta quinta-feira, 8 de Maio, o Dia do Município. A comemoração começou às 9h00 com uma homenagem aos antigos combatentes, um gesto de respeito e gratidão para com aqueles que serviram o país.

Logo após, às 9h30, é realizado o hastear das bandeiras nos Paços do Concelho, um momento simbólico que marca a celebração do Dia do Município. Essa data é uma oportunidade para reflectir sobre a história e o desenvolvimento do concelho, além de celebrar a comunidade e a sua identidade.