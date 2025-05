Hastear das Bandeiras centra atenções no centro de Machico

O Dia do Município de Machico é celebrado esta quinta-feira com um programa que destaca a importância da data para o concelho. A cerimónia de hastear das bandeiras, realizada nos Paços do Concelho, foi um momento marcante, com a presença de uma guarda de honra dos Bombeiros Municipais e a entoação dos hinos pela Banda Municipal.

O programa do Dia do Município segue com a Sessão Solene no Jardim do Solar do Ribeirinho.

A meio da tarde ocorrerá a apresentação do busto de José da Costa Miranda na Casa da Música.

Acividades que visam celebrar a história e a cultura do concelho, reforçando a identidade e o sentido de comunidade dos munícipes.