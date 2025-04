Apoiados mais de 4.900 utentes em tratamentos de Medicina Física e de Reabilitação

No ano passado, o Governo Regional da Madeira, através do Instituto de Administração da Saúde, apoiou mais de 4.900 utentes em tratamentos de Medicina Física e de Reabilitação, ao abrigo dos acordos celebrados com prestadores aderentes do sector privado, informou esta quarta-feira o IASaúde.

Este número corresponde a mais de dois milhões de actos/tratamentos e a de mais de 41.900 requisições, o equivalente a mais de 2,6 milhões de euros ao nível da comparticipação.

Através de comunicado, a presidente do IASaúde, Rubina Silva, realça que, através destas parcerias, “os beneficiários do Serviço Regional de Saúde conseguem realizar tratamentos que lhes permitem uma melhoria das suas condições físicas e de vida, de uma forma mais acessível e com uma oferta diversificada”.

De acordo com os dados disponíveis, entre os cerca de 4.900 utentes, 69% eram do sexo feminino, com uma média de idade de 53 anos, sendo que entre os utentes do sexo masculino a média de idade situou-se nos 59 anos.

Actualmente, o IASaúde conta com oito prestadores da Medicina Física e de Reabilitação, sendo esta uma das áreas cuja revisão do financiamento está em fase de conclusão.