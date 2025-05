Mais de 500 cidadãos da Ribeira Brava já beneficiaram de apoio na compra de óculos

Foi aproveitando o assinalar do 111.º aniversário da Ribeira Brava que o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE) divulgou, esta tarde, um vídeo onde dá conta de alguns dos apoios atribuídos à população do concelho. Desse conjunto destaque para as 570 pessoas que já beneficiaram de algum apoio na compra de óculos graduados ou 460 cartões 'kit bebé' entregues.

Em nota enviada à comunicação social, aquele Instituto revela que o programa ‘+Visão’ já chegou a mais de 180 crianças e jovens e 390 idosos, "reforçando a promoção da saúde visual em diferentes fases da vida".

Por outro lado, o programa ‘+Sorriso’ permitiu que 70 crianças e jovens acedessem a cuidados de saúde oral, da mesma forma que já foram entregues mais de 460 cartões ‘Kit Bebé’ no concelho, assegurando este apoio aos recém-nascidos.

"A par destas medidas, o serviço de reembolsos localizado no Centro de Saúde da Ribeira Brava já ultrapassou os cinco mil utentes atendidos", num serviço que é prestado uma vez por semana, às quartas-feiras, mediante agendamento prévio. "Em alternativa, os utentes do SRS-Madeira podem submeter as suas despesas de saúde, em qualquer lugar, através da APP IASAÚDE, disponível para download gratuito", reforça a mesma fonte.