JPP reclama "mais investimento do Governo Regional" em Machico

Luís Martins, deputado municipal do JPP foi o primeiro orador na sessão solene comemorativa do Dia do Município de Machico.

Oportunidade para reclamar "mais investimento do Governo Regional em Machico".

O autarca que elogiou a postura do presidente da Assembleia Municipal, João Bosco, reforçou "precisamos do contributo de todos para fazer mais por Machico".

Pediu também um PDM "ao serviço das pessoas de forma clara e transparente".