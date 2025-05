Muro da Solidariedade mobiliza 670 utentes de 38 instituições

A cerimónia do Muro da Solidariedade, iniciativa integrada no programa da Festa da Flor 2025, decorre esta sexta-feira, 9 de Maio, a partir das 14h30, na Exposição da Flor, no Largo da Restauração, na cidade do Funchal.

O secretário Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, e a secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, estarão presentes na cerimónia.

Trata-se, uma vez mais, de um evento organizado pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, em parceria com a Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, que, nesta edição, mobiliza 670 utentes de 38 instituições de solidariedade social, nomeadamente de IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade Social), do Instituto de Segurança Social da Madeira, e de Casas do Povo da RAM. A cerimónia será abrilhantada com a actuação do Grupo de Folclore da Casa do Povo da Ribeira Brava.