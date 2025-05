Rafael Nunes denuncia medidas que "condenam à morte" o ambiente

Medidas de "condenam à morte" o património ambiental da Região, como o caso do teleférico do Curral das Freitas e um programa de governo que "pouco ou nada irá alterar" ao que tem sido feito, foi como Rafael Nunes classificou as propostas para o Ambiente.

O deputado do JPP considera "fantástico" que entre as medidas do governo esteja "cumprir a lei" no que diz respeito à protecção ambienhtal.

Na resposta, Eduardo Jesus lembrou que a Madeira é a região do País com melhores indicadores ambientais. "Vai ter de aturar isso quatro anos", lembrou.