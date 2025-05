Albuquerque denuncia "central de denúncias anónimas" do JPP

Paulo Alves, do JPP, enumerou promessas do que governo que não terão sido cumpridas e lembrou os processos judiciais contra membros do Executivo e outros dirigentes social-democratas.

Na resposta, Miguel Albuquerque acusou o JPP e o deputado em particular de fazer parte de uma "central de denúncias anónimas" que promove as queixas que levaram a acções da Polícia Judiciária e do Ministério Público.

Dirigindo-se ao líder a Miguel Castro afirmou que o CH "pagou caro a moção de censura e o erro de servir de bengala à esquerda". O resultado forma "menos 5.000 votos e perder quase dois deputados".