Ténis de Mesa homenageia Rafael Gomes

A Associação de Ténis de Mesa da Madeira (ATMM) prestou ontem (sexta-feira, 2 de ;aio), no Pavilhão de Ténis de Mesa Rafael Gomes, uma homenagem a Rafael Gomes.

"O Rafael não foi apenas um treinador exemplar, mas também um verdadeiro símbolo de dedicação, espírito desportivo e paixão pelo desporto. Este momento foi uma oportunidade de celebrarmos o seu legado e de recordarmos tudo o que ele nos deixou – dentro e fora do ténis de mesa", adiantou a ATMM em noticia enviada à comunicação social.

"A escolha desta data coincidiria com a comemoração do octogésimo aniversário do Rafael Gomes.

Nesta momento de grande simbolismo e emoção, para além de vários agentes desportivos e simpatizantes da modalidade, estiveram também presentes, a sua esposa a Rita Gomes e a sua filha Cristina Gomes, às quais se juntaram o diretor regional de Desporto - David Gomes-, a presidente da Câmara Municipal do Funchal - Cristina Pedra-, e o presidente da Junta de Freguesia de São Pedro - Manuel Filipe", adianta ainda o comunicado.