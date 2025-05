PAN Madeira lamenta supressão de "medidas estruturais" na causa animal

O PAN Madeira manifestou, hoje, a sua "profunda preocupação" com a decisão do Governo Regional de suprimir um conjunto de medidas no seu programa de Governo que, segundo o PAN, teriam "impacto significativo no bem-estar animal".

De salientar que o DIÁRIO, na sua edição impressa de hoje destaca que o novo "Programa de Governo elimina vestígios da oposição".

Entre as medidas agora retiradas pelo novo executivo, o PAN destaca: a vacinação antirrábica gratuita para todos os animais, o projecto do hospital médico veterinário público, o cemitério com serviço de cremação para animais e a criação da Rede de Acolhimento Animal Regional.

"São medidas estruturais que visavam não apenas proteger os animais, mas também garantir respostas dignas às famílias e apoiar os municípios na gestão das suas responsabilidades em matéria de bem-estar animal", sublinha o partido em comunicado de imprensa.

Estas opções demonstram um claro retrocesso político, onde o bem comum é sacrificado em nome de uma governação insensível às necessidades dos mais vulneráveis PAN

Mónica Freitas, citada na mesma nota evidencia que “a supressão destas medidas demonstra o perigo das maiorias absolutas, onde se governa de costas voltadas para a diversidade de contributos políticos e para o verdadeiro interesse público".

"A política deve servir para construir pontes, não para destruir os avanços já conquistados”, diz a porta-voz regional do partido.

O PAN Madeira reafirma ainda o seu "compromisso com a justiça, a sustentabilidade e o reforço das políticas públicas em defesa dos animais, do ambiente e das pessoas". "Continuaremos vigilantes e determinados em defender aquilo que, para nós, não é uma opção mas sim uma responsabilidade ética", conclui.