Nova Direita denuncia abandono das famílias com pessoas com deficiência na Madeira

A candidatura do partido Nova Direita – Madeira às Legislativas veio a público esta quinta-feira denunciar aquilo que considera ser uma "situação de abandono" das famílias que têm a seu cuidado pessoas com deficiência na Região Autónoma. Em comunicado, o partido liderado por Paulo Azevedo critica a falta de resposta por parte do Governo Regional, alertando para a ausência de apoio adequado e estruturas preparadas.

Segundo Paulo Azevedo, têm chegado ao partido “relatos preocupantes” de encarregados de educação, que apontam para uma evidente incapacidade das escolas e outras instituições em acolher de forma digna e eficaz os utentes com necessidades especiais.

“A grande angústia destas famílias é perceber o que acontecerá quando já não estiverem cá para cuidar dos seus”, sublinha o dirigente, considerando que a Região “não está minimamente preparada” para enfrentar os desafios futuros ligados à população com deficiência.

No mesmo comunicado, Paulo Azevedo defende também a criação de políticas públicas que incentivem a natalidade, apelando a um reforço dos apoios aos casais jovens. “Não podemos estar à espera que os imigrantes aumentem a população da Madeira e do Porto Santo. É urgente criar condições para que os jovens consigam construir família, com acesso à habitação e maior apoio estatal à natalidade”, afirmou.

O também líder da Nova Direita garante ainda que, caso seja eleito, irá lutar com todas as forças para ver aprovadas as suas propostas nestas áreas, assumindo o compromisso de colocar estas questões na linha da frente da sua acção política.