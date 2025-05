Pedro Nuno quer acelerar para derrotar AD e ter o volante do País nas mãos

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, defendeu hoje que é "preciso acelerar" para derrotar a AD nas legislativas, mostrando-se confiante na vitória, alegando que "quem hoje governa Portugal não o sabe fazer bem".

No terceiro dia de campanha para as eleições de 18 de maio, a comitiva do PS visitou o Politécnico de Leiria, onde Pedro Nuno Santos teve a oportunidade de se sentar ao volante de um carro de corrida produzido pela equipa de Formula Student desta instituição.

Sentado no cockpit do veículo, o líder do PS foi questionado pelos jornalistas sobre se acreditava que iria conseguir ter o volante do país nas mãos depois das eleições de 18 de maio.

"Não tenho dúvidas nenhumas. Quem hoje governa Portugal não o sabe fazer bem", acusou.

Auxiliado pelo estudante que lhe explicou este projeto e ajudou na colocação do volante, o secretário-geral do PS foi questionado sobre se tinha precisado da ajuda da esquerda para o conseguir.

"Da esquerda, nomeadamente do povo português para ganharmos e derrotarmos uma AD, que é claramente incompetente na gestão do Estado e para isso temos que acelerar", apelou.

Pedro Nuno Santos assegurou que não tem medo de se despistar e deixou uma garantia: "eu conduzo bem".

Apontando o gosto dos jornalistas por "fazer trocadilhos", o líder do PS foi ainda questionado sobre o presidente da IL, Rui Rocha, que, sentado naquele carro, usaria o lema do partido para esta campanha, Acelerar Portugal.

"Só que o Rui Rocha acelerava era contra a parede", atirou.

Ao fundo, enquanto Pedro Nuno Santos estava rodeado por câmaras e jornalistas, podia ouvir-se o cabeça de lista do PS por Leiria, Eurico Brilhante Dias, a dizer que "o país já está a desacelerar bastante na economia".

Pedro Nuno Santos, que antes tinha estado num laboratório de impressão em 3D e pôde pegar num Yoda verde, personagem do Star Wars, feito numa dessas máquinas, terminou a sua visita ao Politécnico de Leiria com um almoço na cantina com os estudantes.