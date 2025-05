Pedro Nuno até agradece que antigos líderes do PSD participem na campanha

O secretário-geral socialista disse hoje que até agradece que antigos líderes do PSD participem na campanha porque "fica mais claro" o que é a natureza social-democrata nesta corrida, referindo-se a Cavaco Silva e Passos Coelho.

"O PS tem muitos militantes, dirigentes e antigos líideres a participar na campanha, não há nenhuma questão com isso. Olhe eu até agradeço que esses antigos lideres participem na campanha do PSD porque fica mais claro o que é a natureza do PSD nesta campanha", afirmou Pedro Nuno Santos no final de uma vista ao mercado de Leiria, depois de questionado sobre o almoço do 51.º aniversário do PSD, que vai reunir ex-líderes sociais-democratas como Aníbal Cavaco Silva e Pedro Passos Coelho.

Mas, para o líder socialista, "mais importante ainda do que a participação desses ex-dirigentes do PSD na campanha, é mesmo o resultado de um ano de governação de uma coligação que falhou".

Pedro Nuno Santos falava aos jornalistas no final de uma visita ao mercado de Leiria, onde iniciou o terceiro dia de campanha oficial, distribuindo rosas e insistindo no IVA Zero para o cabaz alimentar.