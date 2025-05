ASKKSA com dois lugares no pódio no Campeonato Nacional Karate

A ASKKSA - Associação Shotokan Kokusai Karate Santo António conquistou dois lugares no pódio no Campeonato Nacional Karate, numa competição que se realizou no Entroncamento, nos dias 3 e 4 de Maio. Tiago Bettencourt sagrou-se Campeão Nacional de Kata Iniciado Masculino e Gabriel Andrade obteve a medalha de bronze, em Kata Iniciado Masculino.

Segundo nota enviada à imprensa, na Vertente de KATA, estiverem em cena, Amélia Silva, Margarida Gomes, Matthew Andrade e Santiago Gomes estiveram em destaque no escalão de Juvenis. "Estiveram em bom plano, subindo o patamar individual técnico e psico emocional, deixando exposto que têm capacidades para muitos mais, o que nos deixa muito orgulhosos", refere o clube.

Já nos escalões de Infantis e Iniciados, também na vertende KATA, , estiveram a mostrar as “garras”, Gabriel Andrade, Liam Reis, Jaden Reis, João Sousa, Margarida Anjo e Tiago Bettencourt. Margarida Anjo, Jaden Reis, Liam Reis e João Sousa, apesar de boas performances, não conseguiram ultrapassar os seus adversários, deixando no tatami, bons indicadores para o futuro.

Resultados:

Kata Iniciado Masculino

1.º Lugar – Tiago Bettencourt;

3.º Lugar – Gabriel Andrade;

11.º Lugar – Jaden Reis;

11.º Lugar – João Sousa;

Kata Iniciado Feminino

7.º Lugar Margarida Anjo;

Kata Infantil Masculino

13.º Lugar – Liam Reis

Kata Juvenil Feminino

9.º Lugar Amélia Silva

11.º Lugar Margarida Gomes

Kata Juvenil Masculino

7.º Lugar – Santiago Gomes

9.º Lugar Mathew Andrade