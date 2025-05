CMF reforça lugares de estacionamento para a Festa da Flor

A Câmara Municipal do Funchal informa que, no domingo, 4 de Maio, dia do cortejo da Festa da Flor, os parques de estacionamentos do Campo da Barca (autossilo) e do Largo Severiano Ferraz (Cruz Vermelha) com capacidade de 300 e 140 lugares, respectivamente, estarão abertos ao público entre 9 e as 22 horas, sendo que o pagamento dos estacionamento se efetuará nas máquinas automáticas dos respectivos parques.

Além da abertura destes estacionamentos, a CMF relembra que, no domingo, estará igualmente aberto o parque do 2000, com mais de 400 lugares.