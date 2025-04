Badminton madeirense conquista 9 pódios em prova nas Caldas da Rainha

Associação de Badminton da Madeira

Os atletas de clubes madeirenses conquistaram nove pódios na 2.ª Jornada Nacional Não Seniores S9, S13 e S17, prova do calendário oficial da Federação Portuguesa de Badminton que decorreu neste fim-de-semana, no Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha - Joaquim Lopes.

Participaram nesta jornada nacional três clubes filiados (Clube Desportivo da Ribeira Brava, Club Sports da Madeira e Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres), representados pelos seus atletas a competir nos escalões Não Seniores Sub-13 e Sub-17.

Estiveram em destaque as atletas Matilde Freitas (Sub-13 – Club Sports da Madeira), que venceu as três provas onde competiu, e a atleta Maribel Sousa (Sub-17 – Clube Desportivo da Ribeira Brava), que venceu as duas provas onde competiu.

Uma nota de referência à dupla Oriana Sousa (Clube Desportivo da Ribeira Brava) e Gabriel Martins (CHEL) em Sub-13 Pares Mistos, e a dupla Henrique Pereira (Club Sports da Madeira) e Pedro Nunes (MVD) em Sub-13 Pares Homens, que se sagraram vice-campeões nas referidas vertentes.

De realçar ainda, que esta jornada marca a primeira conquista em três vertentes numa jornada nacional da atleta Matilde Freitas.