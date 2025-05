PAN-Madeira defende aquisição de prédios devolutos para combater crise habitacional

O PAN-Madeira apresentou uma proposta para enfrentar a grave crise habitacional que afeta a Região, defendendo que o Governo adquira e reabilite prédios devolutos para os transformar em habitação com rendas acessíveis para a classe média e jovens.

A medida, parte do programa eleitoral do partido para as próximas legislativas nacionais, visa não só aumentar a oferta habitacional acessível, mas também combater a especulação imobiliária que tem afastado residentes dos centros urbanos.

"Não podemos continuar a assistir à degradação e abandono de prédios das nossas cidades, enquanto milhares de pessoas não conseguem pagar uma renda justa ou encontrar casa. A habitação é um direito, não um privilégio. O Estado tem de assumir um papel activo e exemplar, adquirindo e reabilitando imóveis devolutos para os colocar no mercado com rendas acessíveis", afirmou Válter Ramos, cabeça-de-lista do PAN Madeira às eleições legislativas nacionais.

O partido sublinha que a proposta tem também vantagens ambientais e urbanísticas, valorizando o património existente e evitando nova pressão sobre solos naturais ou agrícolas, contribuindo assim para cidades mais sustentáveis.

Para implementar esta medida, o PAN-Madeira propõe a criação de um inventário regional de imóveis devolutos e o reforço de verbas para reabilitação urbana com critérios de eficiência energética. O partido apela ainda à coordenação entre o Governo Regional, municípios e o Governo da República para garantir que a habitação pública e acessível seja tratada como prioridade.