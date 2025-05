Cruzeiro, de Leonardo Jardim, bate Flamengo e isola Palmeiras no topo do Brasileirão

Um golo marcado por Gabriel Barbosa aos 90+7 minutos permitiu ao Cruzeiro, treinado pelo português Leonardo Jardim, vencer o Flamengo por 2-1, isolando o Palmeiras, orientado pelo compatriota Abel Ferreira, na liderança do campeonato brasileiro de futebol.

O Cruzeiro, quarto classificado do Brasileirão, inaugurou o marcador logo aos 15 minutos do jogo da sétima jornada, disputado no domingo, por intermédio de Kaio Jorge, mas o uruguaio Giorgian de Arrascaeta empatou perto do intervalo, aos 44.

Gabriel Barbosa, que representou o Benfica, por empréstimo do Inter de Milão, e passou as seis épocas anteriores no Flamengo, entrou em campo aos 88 minutos, a tempo de assegurar o triunfo frente à antiga equipa, na recarga a uma grande penalidade que não concretizou.

O Flamengo, que partiu para a sétima ronda isolado no comando do campeonato brasileiro, caiu para a segunda posição, a dois pontos de distância do Palmeiras, vencedor por 1-0 no estádio do Vasco da Gama, também no domingo.